ГУР не думает, что Россия нападет на НАТО после войны с Украиной. Будет действовать иначе

Главное управление разведки Минобороны считает маловероятным нападение России на страны НАТО в краткосрочной перспективе, именно через два-четыре года после завершения войны против Украины. Об этом в ГУР сообщили в ответ на информационный запрос от LIGA.net.

Отвечая на вопрос, реальна ли угроза того, что РФ может приступить к военным действиям против стран НАТО через два-четыре года после завершения войны против Украины, разведка отметила, что Кремль продолжает рассматривать страны Запада как потенциальную угрозу возможного возникновения вооруженного противостояния в будущем.