Польща готує план евакуації предметів мистецтва на випадок вторгнення Росії

Картинна галерея (Ілюстративне фото: freepik)

Польща готує план захисту культурної спадщини країни на випадок російського вторгнення. Він частково ґрунтується на досвіді допомоги Україні, повідомила в інтерв'ю Financial Times міністерка культури Польщі Ханна Врубльовська.

За її словами, польські музеї більше не можуть працювати в межах "теоретичної концепції безпеки" на тлі можливої можливості вторгнення Росії. Цей проєкт – частина ширшої програми безпеки, що передбачає посилення охорони кордонів і збільшення чисельності польських збройних сил до 500 000 осіб.

За розробку деталей плану евакуації найцінніших витворів мистецтва відповідає полковник польської армії у відставці Мацей Матисяк. Наразі він очолює департамент безпеки й управління кризами у польському Мінкульті.

"Нам потрібен був хтось, хто працював в армії, але також знався на управлінні кризами", – пояснила Врубльовська.

До плану евакуації внесено картини, скульптури, рідкісні книги та музичні інструменти з приблизно 160 установ Польщі. Наразі ведуться переговори з владою інших країн, які могли б прийняти ці витвори мистецтва. Очікується, що приватні музеї та галереї наслідують той самий приклад.

Проте складність у тому, які саме твори мистецтва слід виділити для "пріоритетної евакуації ".

"Евакуювати все неможливо", – сказала польська міністерка.

Зазначається, що план евакуації частково ґрунтується на досвіді, отриманому за надання допомоги Україні у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії. Крім переміщення предметів мистецтва, також буде оновлено документацію, необхідну для їх репатріації.