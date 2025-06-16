Politico: Страны НАТО готовят свои больницы к войне на фоне угроз со стороны России
После начала полномасштабной войны России против Украины страны НАТО, в частности Литва, Польша и Эстония, начали готовить свои медицинские учреждения к кризисным ситуациям, которые могут возникнуть в случае российской агрессии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей медицинской сферы.
"Вопрос не в том, нападет ли (Россия. – Ред.) вопрос в том, когда", – отметил Рагнар Вайкнеметс, заместитель гендиректора Эстонского совета здравоохранения.
Он подчеркнул, что боевая готовность в регионе больше не опция – она является насущной необходимостью.
Издание отмечает, что Польша сделала безопасность здравоохранения одной из ключевых тем. Заместитель госсекретаря Минздрава Польши Катажина Качперчик подчеркнула, что безопасность медицинского сектора должна быть интегрирована в общую стратегию обороны.
"Вторжение России в Украину показало, что современные конфликты больше не щадят медицинские службы – ни гражданское население, которому они служат. Страны Восточной Европы принимают это во внимание", – отмечают журналисты.
В Литве, недалеко от границы с Беларусью, университетская больница Santaros Clinics в Вильнюсе строит подземные укрытия, площадки для вертолетов и автономные системы для работы в условиях отключений электроэнергии и водоснабжения.
В Эстонии бригады скорой помощи обеспечивают бронежилетами и спутниковыми телефонами. В случае необходимости может быть создана даже независимая интернет-сеть. После массовых атак России на украинскую энергетику в эстонских больницах устанавливают генераторы.
"Мы точно знаем, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру, поэтому не может быть ситуаций, когда больница не работает из-за сбоя электроснабжения", – сказал Рагнар Вайкнеметс, заместитель гендиректора Эстонского совета по здравоохранению.
При этом он отметил, что многие больницы – это здания советского типа, которые особенно уязвимы.
Восточноевропейские страны также переоснащают подвалы под операционные и закупают мобильные медицинские подразделения – временные лечебные центры, которые можно быстро развернуть в случае чрезвычайной ситуации.
Потребности военного времени могут в 3-5 раз превышать нормальные объемы интенсивной терапии, отмечают журналисты.
"Большинство заведений могут работать на 120-150% от обычной нагрузки всего 24-48 часов", – заявил Бьорн Гульдвог, советник Норвежского директората здравоохранения. По его словам, критическими станут запасы крови и кислорода.
В Эстонии медицинский персонал готовят к работе в кризисном режиме с большим количеством пациентов и военными ранениями – взрывами, пулевыми травмами, ожогами, ампутациями, травмами позвоночника и головы.
В Литве Вильнюсская университетская больница проводит обучение персонала по эвакуации и массовому приему раненых совместно с армией и Профсоюзом стрелков. Также формируется команда экстренной медицинской помощи, а молодые врачи проводят форумы о готовности к войне.
Издание отмечает, что некоторые медики из стран региона едут в Украину, чтобы на практике изучить, как функционируют больницы в условиях ракетных ударов, большого количества жертв и длительных отключений электроэнергии.
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