У Кривому Розі російські дрони влучили біля будівлі ТЦК: є поранені цивільні – фото
Росія атакувала Кривий Ріг дронами, є поранені. Про це повідомили міський голова Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.
Вибухи пролунали в місті близько 10:00.
Силам протиповітряної оборони вдалося знищити два ворожих дрони в регіоні, але є влучання. На місці атаки в Кривому Розі виникла пожежа.
Поранень дістали три людини: 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці, їхній стан задовільний. 52-річний чоловік перебуває у важкому стані, наразі він в операційній.
Також пошкоджено п'ять авто, ліквідовано пожежу будівлі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
ДОПОВНЕНО о 12:34. У Сухопутних військах повідомили, що ворог поцілив поруч із будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Проте жертв та поранених серед військових вдалося уникнути – під час повітряної тривоги вони перебували в укритті.
"На жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога", – зазначили військові.
- В ніч проти 30 червня Росія атакувала Харківську область дронами. Внаслідок удару загорілися будівлі СТО, їдальні санаторію та двох підприємств. Поранення отримали вісім осіб, серед яких дитина.
- Загалом ворог випустив 107 БпЛА різних типів, з яких вдалося збити 64, а ще 10 були локаційно втрачені.