У Кривому Розі російські дрони влучили біля будівлі ТЦК: є поранені цивільні – фото

Один із поранених внаслідок дронової атаки перебуває у важкому стані

Обстріл Кривого Рогу (Фото: ДСНС)

Росія атакувала Кривий Ріг дронами, є поранені. Про це повідомили міський голова Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи пролунали в місті близько 10:00.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити два ворожих дрони в регіоні, але є влучання. На місці атаки в Кривому Розі виникла пожежа.

Поранень дістали три людини: 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці, їхній стан задовільний. 52-річний чоловік перебуває у важкому стані, наразі він в операційній.

Також пошкоджено п'ять авто, ліквідовано пожежу будівлі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

ДОПОВНЕНО о 12:34. У Сухопутних військах повідомили, що ворог поцілив поруч із будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Проте жертв та поранених серед військових вдалося уникнути – під час повітряної тривоги вони перебували в укритті.

"На жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога", – зазначили військові.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС