Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів: ППО збила більшу частину, але є влучання

Ворог атакував зі своєї території та з тимчасово окупованого Криму

Обстріл Харківської області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 30 червня Росія атакувала Україну 107 дронами. Вдалося знешкодити 74 безпілотники, є влучання у понад 10 локаціях, повідомили у Повітряних силах.

Ворог запускав "шахеди" та дроні інших типів з напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Основний напрямок удару – Донецька та Харківська області.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі дрони на півночі, сході та півдні країни. З них 64 були збиті, а 10 локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовані влучання у 15 локаціях, а падіння збитих дронів або їх уламків – на двох локаціях.