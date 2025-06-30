Россия ударила по Украине более сотней дронов: ПВО сбила большую часть, но есть попадания

Враг атаковал со своей территории и с временно оккупированного Крыма

Обстрел Харьковской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 30 июня Россия атаковала Украину 107 дронами. Удалось обезвредить 74 беспилотника, есть попадания в более чем 10 локациях, сообщили в Воздушных силах.

Враг запускал "шахеды" и дроны других типов с направлений российских городов Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Основное направление удара – Донецкая и Харьковская области.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной уничтожено 74 вражеских дрона на севере, востоке и юге страны. Из них 64 были сбиты, а 10 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксированы попадания в 15 локациях, а падение сбитых дронов или их обломков – в двух локациях.