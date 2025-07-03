Россия ударила по Полтаве: загорелся ТЦК и дом, есть погибшие и раненые гражданские

Из-за дроновой атаки России по городу погибли два человека, известно об 11 пострадавших

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром в четверг, 3 июля, российские войска нанесли удары по Полтаве, в результате чего есть погибшие и раненые, также начался пожар в здании Полтавского объединенного городского территориального центра комплектации и социальной поддержки. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты ударили по городу около 09:00. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного дома.

Есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно.

В 08:49 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в направлении Полтавы с севера и запада.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова заявила, что город находился под массированной атакой российских беспилотников. Все профильные службы задействованы.

Впоследствии Полтавская областная военная администрация сообщила, что из-за атаки РФ погибли два человека, 11 – ранены. Повреждена гражданская инфраструктура. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

30 июня россияне попали рядом со зданием одного из районных ТЦК и СП в Кривом Роге. Ранения получили три человека.