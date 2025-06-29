В Полтаве в результате российской атаки поврежден железнодорожный вокзал

В здании Полтавы-Южной в результате удара РФ выбиты окна, двери, частично разрушены потолки

Полтава-Южная (Фото: Wikipedia)

В результате массированной российской атаки в ночь на 29 июня повреждена железнодорожная инфраструктура в Полтаве. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

Через удары оккупантов поврежден вокзал Полтава-Южная. В здании выбиты окна, двери, частично разрушены потолки.

Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.

В Укрзалізниці отметили, что пассажиры и сотрудники находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

Все поезда курсируют по расписанию, добавили в компании.