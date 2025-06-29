В Полтаве в результате российской атаки поврежден железнодорожный вокзал
В результате массированной российской атаки в ночь на 29 июня повреждена железнодорожная инфраструктура в Полтаве. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.
Через удары оккупантов поврежден вокзал Полтава-Южная. В здании выбиты окна, двери, частично разрушены потолки.
Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.
В Укрзалізниці отметили, что пассажиры и сотрудники находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.
Все поезда курсируют по расписанию, добавили в компании.
- Россия регулярно наносит удары по железнодорожной инфраструктуре. В частности, 20 июня была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы.
- 24 июня во время обстрела Днепра был задет поезд Одесса – Запорожье.