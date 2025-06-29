У Полтаві через атаку Росії пошкоджено залізничний вокзал

У будівлі Полтави-Південної через удар РФ вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі

Полтава-Південна (Фото: Wikipedia)

Через російську масовану атаку у ніч проти 29 червня пошкоджено залізничну інфраструктуру в Полтаві. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Через удари окупантів пошкоджено вокзал Полтава-Південна. У будівлі вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі.

Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

В Укрзалізниці зазначили, що пасажири та працівники перебували в укриттях, тому минулося без постраждалих.

Усі поїзди курсують за графіком, додали в компанії.