У Полтаві через атаку Росії пошкоджено залізничний вокзал
Через російську масовану атаку у ніч проти 29 червня пошкоджено залізничну інфраструктуру в Полтаві. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Через удари окупантів пошкоджено вокзал Полтава-Південна. У будівлі вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі.
Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.
В Укрзалізниці зазначили, що пасажири та працівники перебували в укриттях, тому минулося без постраждалих.
Усі поїзди курсують за графіком, додали в компанії.
- Росія регулярно б’є по залізничній інфраструктурі. Зокрема, 20 червня було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси.
- 24 червня під час удару по Дніпру зачепило поїзд Одеса – Запоріжжя.