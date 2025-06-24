Росія вдарила по Дніпру і області: є руйнування і загиблі, зачепило поїзд Одеса – Запоріжжя
Росія вдарила по Дніпру і області – є загиблі і постраждалі, а також пошкодження цивільних об'єктів, зокрема, зачепило поїзд Одеса – Запоріжжя. Про це повідомила Укрзалізниця та керівник обладміністрації Сергій Лисак.
На місце оперативно прибули рятувальники та медики, пасажирів перевели в укриття, оскільки в області триває повітряна тривога, зазначили в УЗ.
За словами компанії, готується підмінний рухомий склад по Дніпру, аби пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.
Керівник ОВА повідомив, що у Дніпрі виникла пожежа через атаку окупантів, пошкоджено цивільну інфраструктуру – у тому числі гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю.
"Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири", – зазначив Лисак.
Також окупанти поцілили по місту Самар в області – деталі уточнюються.
Лисак повідомив, що і в Дніпрі, і в Самарі є загиблі та постраждалі.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків, понівечило також міську лікарню та поліклініку, є значні руйнування у приватному секторі.
За попередніми даними, одна людина загинула.
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