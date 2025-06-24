Росія вдарила по Дніпру і області: є руйнування і загиблі, зачепило поїзд Одеса – Запоріжжя

Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Росія вдарила по Дніпру і області – є загиблі і постраждалі, а також пошкодження цивільних об'єктів, зокрема, зачепило поїзд Одеса – Запоріжжя. Про це повідомила Укрзалізниця та керівник обладміністрації Сергій Лисак.

На місце оперативно прибули рятувальники та медики, пасажирів перевели в укриття, оскільки в області триває повітряна тривога, зазначили в УЗ.

За словами компанії, готується підмінний рухомий склад по Дніпру, аби пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

Керівник ОВА повідомив, що у Дніпрі виникла пожежа через атаку окупантів, пошкоджено цивільну інфраструктуру – у тому числі гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю.

Фото: Telegram Сергія Лисака

"Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири", – зазначив Лисак.

Також окупанти поцілили по місту Самар в області – деталі уточнюються.

Лисак повідомив, що і в Дніпрі, і в Самарі є загиблі та постраждалі.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків, понівечило також міську лікарню та поліклініку, є значні руйнування у приватному секторі.

За попередніми даними, одна людина загинула.