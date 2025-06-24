У Дніпропетровській області до 11 людей збільшилась кількість загиблих через російський удар балістикою, понад 160 осіб постраждало. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"На Дніпровщині надають допомогу всім, хто постраждав від удару російської балістики. Станом на зараз відомо про понад 160 поранених. На жаль, 11 людей загинули. Триває розбір завалів, тож кількість загиблих може, на жаль, збільшитись. Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав глава держави.

Він нагадав, що через цей удар пошкоджено багато об'єктів цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть пасажирський потяг.

В останньому перебувало більш ніж 500 пасажирів, розтрощено п'ять вагонів, але обійшлося без жертв, зазначив президент.

"Росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн. Росія не здатна виробляти сотні видів іншої зброї без компонентів, обладнання та експертизи, якою цей божевільний режим у Москві сам не володіє. Саме тому важливо максимально обмежувати схеми, що поєднують Росію зі спільниками. Потрібне і значне посилення санкцій проти Росії", – зауважив Зеленський.