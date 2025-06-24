Філатов про російську атаку по Дніпру: Найзухваліший удар за повномасштабну війну

Борис Філатов (Фото: Дніпровська міська рада)

Російська атака по Дніпру 24 червня за збитками є одним із найзухваліших ударів по місту за весь час повномасштабної війни. Є загиблі та поранені, пошкоджені десятки навчальних закладів та інших цивільних будівель. Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Міський голова повідомив, що тривають рятувальні операції на великій кількості локацій. Відомо про загиблих і десятки поранених.

"Близько 25 машин швидкої відряджені на виїзди. І ще чимало людей поїхали до лікарень самостійно", – повідомив Філатов.

За його словами, наслідки російської атаки щодо руйнувань міської інфраструктури ще встановлюються, але вже відомо, що постраждали 34 навчальні заклади та вісім об'єктів медичної галузі.

Зокрема, потрощені шибки, двері, стелі у музичній школі, профтехучилищі, центрах позашкілля. Є також руйнування у лікарні, амбулаторії та стоматологічній клініці.

"За збитками це, мабуть, один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни", – заявив Філатов.

Він повідомив, що міська влада та військова адміністрація вже приймають заявки на відновлення пошкоджених будівель.

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов

Фото: Борис Філатов