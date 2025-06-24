Филатов о российской атаке по Днепру: Самый дерзкий удар за полномасштабную войну

В результате удара России есть погибшие и раненые, повреждены десятки гражданских учреждений

Борис Филатов (Фото: Днепровский городской совет)

Российская атака по Днепру 24 июня по ущербу – один из самых дерзких ударов по городу за все время полномасштабной войны. Есть погибшие и раненые, повреждены десятки учебных заведений и других гражданских построек. Об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов.

Мэр сообщил, что продолжаются спасательные операции на большом количестве локаций. Известно о погибших и десятках раненых.

"Около 25 машин скорой командированы на выезды. И еще многие поехали в больницы самостоятельно", – сообщил Филатов.

По его словам, последствия российской атаки по разрушениям городской инфраструктуры еще устанавливаются, но уже известно, что пострадали 34 учебных заведения и восемь объектов медицинской отрасли.

В частности, разбиты стекла, двери, потолки в музыкальной школе, профтехучилище, внешкольных центрах. Есть также разрушения в больнице, амбулатории и стоматологической клинике.

"По ущербу это, пожалуй, один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны", – заявил Филатов.

Он сообщил, что городские власти и военная администрация уже принимают заявки на восстановление поврежденных зданий.

Фото: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов

Фото: Борис Филатов