Россия ударила по Днепру и области: есть разрушения и погибшие, задело поезд

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

Россия ударила по Днепру и области – есть погибшие и пострадавшие, а также повреждение гражданских объектов, в частности задело поезд Одесса – Запорожье. Об этом сообщила Укрзалізниця и руководитель обладминистрации Сергей Лысак.

На место оперативно прибыли спасатели и медики, пассажиры были переведены в укрытие, поскольку в области продолжается воздушная тревога, отметили в УЗ.

По словам компании, готовится подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

Руководитель ОВА сообщил, что в Днепре возник пожар из-за атаки оккупантов, повреждена гражданская инфраструктура – в том числе общежитие, гимназия, админздание.

Фото: Telegram Сергея Лысака

"Поврежден поезд. Травмы получили его пассажиры", – отметил Лысак.

Также оккупанты попали по городу Самар в области – детали уточняются.

Лысак сообщил, что и в Днепре, и в Самаре есть погибшие и пострадавшие.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в Днепре пострадали 14 школ и детских садов, повреждена также городская больница и поликлиника, есть значительные разрушения в частном секторе.

По предварительным данным, один человек погиб.