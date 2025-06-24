Россия ударила по Днепру и области: есть разрушения и погибшие, задело поезд
Россия ударила по Днепру и области – есть погибшие и пострадавшие, а также повреждение гражданских объектов, в частности задело поезд Одесса – Запорожье. Об этом сообщила Укрзалізниця и руководитель обладминистрации Сергей Лысак.
На место оперативно прибыли спасатели и медики, пассажиры были переведены в укрытие, поскольку в области продолжается воздушная тревога, отметили в УЗ.
По словам компании, готовится подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.
Руководитель ОВА сообщил, что в Днепре возник пожар из-за атаки оккупантов, повреждена гражданская инфраструктура – в том числе общежитие, гимназия, админздание.
"Поврежден поезд. Травмы получили его пассажиры", – отметил Лысак.
Также оккупанты попали по городу Самар в области – детали уточняются.
Лысак сообщил, что и в Днепре, и в Самаре есть погибшие и пострадавшие.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в Днепре пострадали 14 школ и детских садов, повреждена также городская больница и поликлиника, есть значительные разрушения в частном секторе.
По предварительным данным, один человек погиб.
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