Россия ночью атаковала Украину почти сотней дронов. Сколько сбила ПВО
В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97 ударными дронами. Обезвредить противовоздушной обороне удалось 78 беспилотников, сообщили в Воздушных силах.
С 22:00 23 июня противник атаковал 97 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – что в России, Чауда – ТОТ Крыма.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 дронов (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 – сбит огневыми средствами поражения; 15 – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в шести локациях.
- В ночь на 24 июня Россия атаковала дронами Сумскую область, в результате атаки – трое погибших, среди них ребенок.
- Также российские войска в ночь на 24 июня атаковали беспилотниками Харьков. На месте попадания по гражданскому предприятию возник пожар, три человека пострадали.
- Ночью 23 июня оккупанты ударили по столице ракетами и дронами. В Киеве были последствия в ряде районов, также под атакой была и Киевская область.