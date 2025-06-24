Россия ночью атаковала Украину почти сотней дронов. Сколько сбила ПВО

В результате российской атаки на Украину в ночь на 24 июня зафиксировано попадание дронов в шести локациях

ПВО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97 ударными дронами. Обезвредить противовоздушной обороне удалось 78 беспилотников, сообщили в Воздушных силах.

С 22:00 23 июня противник атаковал 97 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – что в России, Чауда – ТОТ Крыма.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 дронов (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 – сбит огневыми средствами поражения; 15 – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в шести локациях.