Российские войска атаковали дронами Харьков: возник пожар, три человека пострадали
В ночь на 24 июня Россия атаковала беспилотниками Харьков. На месте попадания по гражданскому предприятию возник пожар, три человека пострадали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
О первом взрыве в городе Терехов сообщил около 02:11. Позже он сообщил, что один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе.
"В ближайших зданиях выбиты стекла. Информация о пострадавших пока не поступала", – писал Терехов.
Мэр также сообщил о попадании в частный дом. На месте попадания возник пожар. После 3 часов ночи стало известно о новых взрывах в Харькове.
Уже к утру мэр города сообщил, что предварительно, россияне выпустили по городу ночью примерно семь "шахедов". Один из дронов упал, не разорвавшись.
"Остальные поразили три локации – две из них находятся в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском", – отметил Терехов.
Также он сообщил о трех пострадавших в результате атаки. В каком состоянии люди – мэр не уточнил.
- Россия постоянно атакует Харьков. Один из самых массированных ударов был в ночь на 7 июня – тогда Россия применила по городу более 50 БпЛА, КАБ и ракету. В течение пяти дней после атаки из-под завалов извлекали тела погибших.