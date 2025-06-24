Российские войска атаковали дронами Харьков: возник пожар, три человека пострадали

В результате российской атаки по Харькову в ночь на 24 июня повреждены три локации

Иллюстративное фото (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на 24 июня Россия атаковала беспилотниками Харьков. На месте попадания по гражданскому предприятию возник пожар, три человека пострадали, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

О первом взрыве в городе Терехов сообщил около 02:11. Позже он сообщил, что один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе.

"В ближайших зданиях выбиты стекла. Информация о пострадавших пока не поступала", – писал Терехов.

Мэр также сообщил о попадании в частный дом. На месте попадания возник пожар. После 3 часов ночи стало известно о новых взрывах в Харькове.

Уже к утру мэр города сообщил, что предварительно, россияне выпустили по городу ночью примерно семь "шахедов". Один из дронов упал, не разорвавшись.

"Остальные поразили три локации – две из них находятся в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском", – отметил Терехов.

Также он сообщил о трех пострадавших в результате атаки. В каком состоянии люди – мэр не уточнил.