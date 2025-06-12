В Харькове нашли под завалами шестого погибшего в результате атаки 7 июня. Поиски окончены
В Киевском районе Харькова из-под завалов извлекли тело шестого погибшего сотрудника гражданского предприятия, по которому ударила Россия 7 июня. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Человек считался пропавшим без вести после атаки врага. Поисковая операция, продолжавшаяся несколько последних дней, окончена.
Утром 12 июня из-под завалов деблокировали два тела четвертого и пятого погибшего.
- Речь идет об атаке в ночь на 7 июня. Тогда Россия применила по городу более 50 БпЛА, КАБ и ракету Это привело к жертвам и десяткам пострадавших.
- Тогда сообщалось, что под завалами одного из предприятий может быть заблокировано шесть сотрудников, с ними отсутствует связь.
- Тело первого погибшего обнаружили 10 июня. Впоследствии начали обнаруживать другие тела.