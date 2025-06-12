В Харькове нашли под завалами шестого погибшего в результате атаки 7 июня. Поиски окончены

Фото с места прилета (Фото: ГСЧС)

В Киевском районе Харькова из-под завалов извлекли тело шестого погибшего сотрудника гражданского предприятия, по которому ударила Россия 7 июня. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Человек считался пропавшим без вести после атаки врага. Поисковая операция, продолжавшаяся несколько последних дней, окончена.

Утром 12 июня из-под завалов деблокировали два тела четвертого и пятого погибшего.