В Харкові знайшли під завалами шостого загиблого внаслідок атаки 7 червня. Пошуки завершені

Кадри з місця прильоту (Фото: ДСНС)

У Київському районі Харкова з-під завалів дістали тіло шостого загиблого співробітника цивільного підприємства, по якому вдарила Росія 7 червня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Людина вважалася зниклою безвісти після атаки ворога. Пошукова операція, яка тривала кілька останніх днів, закінчена.

Вранці 12 червня з-під завалів деблокували два тіла четвертого та п'ятого загиблого.