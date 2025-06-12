В Харкові знайшли під завалами шостого загиблого внаслідок атаки 7 червня. Пошуки завершені
У Київському районі Харкова з-під завалів дістали тіло шостого загиблого співробітника цивільного підприємства, по якому вдарила Росія 7 червня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Людина вважалася зниклою безвісти після атаки ворога. Пошукова операція, яка тривала кілька останніх днів, закінчена.
Вранці 12 червня з-під завалів деблокували два тіла четвертого та п'ятого загиблого.
- Йдеться про атаку у ніч проти 7 червня. Тоді Росія застосувала по місту понад 50 БпЛА, КАБи та ракету. Це призвело до жертв і десятків постраждалих.
- Тоді повідомлялось, що під завалами одного з підприємств можуть бути заблоковані шість співробітників, з ними відсутній зв'язок.
- Тіло першого загиблого знайшли 10 червня. Згодом почали виявляти інші тіла.