У Харкові після російського удару 7 червня з-під завалів деблокували п'яте тіло
У Харкові з-під завалів атакованого росіянами п'ять днів тому підприємства дістали ще два тіла загиблих. Про це повідомив очільник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.
"Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова", – написав він.
Цього ж ранку було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству.
Пошуково-рятувальні заходи продовжуються.
- Йдеться про атаку у ніч проти 7 червня. Тоді Росія застосувала по місту понад 50 БпЛА, КАБи та ракету. Це призвело до жертв і десятків постраждалих.
- Тоді повідомлялось, що під завалами можуть бути шість осіб. Згодом почали виявляти тіла.