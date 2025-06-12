У Харкові після російського удару 7 червня з-під завалів деблокували п'яте тіло
Атака 7 июня (Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова)

У Харкові з-під завалів атакованого росіянами п'ять днів тому підприємства дістали ще два тіла загиблих. Про це повідомив очільник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова", – написав він.

Цього ж ранку було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству.

Пошуково-рятувальні заходи продовжуються.

  • Йдеться про атаку у ніч проти 7 червня. Тоді Росія застосувала по місту понад 50 БпЛА, КАБи та ракету. Це призвело до жертв і десятків постраждалих.
  • Тоді повідомлялось, що під завалами можуть бути шість осіб. Згодом почали виявляти тіла.
Харківобстріл