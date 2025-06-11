Обстріл Харкова 7 червня: знайшли вже друге тіло, під завалами можуть бути ще загиблі – фото

Атака на Харків (Фото: ДСНС)

На підприємстві у Київському районі Харкова, яке постраждало від атаки 7 червня, під завалами знайшли другого загиблого. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Наразі рятувальники намагаються деблокувати тіло загиблого співробітника з-під завалів. Тіло першого загиблого, яке знайшли 10 червня, вже деблокували.

За словами Терехова, під завалами можуть перебувати ще тіла людей, які загинули від обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня. Пошукова операція триває.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС