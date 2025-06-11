Обстріл Харкова 7 червня: знайшли вже друге тіло, під завалами можуть бути ще загиблі – фото
На підприємстві у Київському районі Харкова, яке постраждало від атаки 7 червня, під завалами знайшли другого загиблого. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Наразі рятувальники намагаються деблокувати тіло загиблого співробітника з-під завалів. Тіло першого загиблого, яке знайшли 10 червня, вже деблокували.
За словами Терехова, під завалами можуть перебувати ще тіла людей, які загинули від обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня. Пошукова операція триває.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" по Харкову, застосувавши понад 50 БпЛА для атаки, КАБи та ракету. Це призвело до жертв і десятків постраждалих.
- Тоді повідомлялось, що на атакованому підприємстві можуть бути заблоковані шестеро працівників – з ними був відсутній зв'язок.