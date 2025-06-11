Обстрел Харькова 7 июня: нашли второе тело, под завалами могут быть еще погибшие – фото

Атака на Харьков (Фото: ГСЧС)

На предприятии в Киевском районе Харькова, пострадавшем от атаки 7 июня, под завалами нашли второго погибшего. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В настоящее время спасатели пытаются деблокировать тело погибшего сотрудника из-под завалов. Тело первого погибшего, обнаруженное 10 июня, уже деблокировали.

По словам Терехова, под завалами могут находиться еще тела людей, погибших от обстрела Харькова в ночь на 7 июня. Поисковая операция продолжается.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС