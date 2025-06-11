Обстрел Харькова 7 июня: нашли второе тело, под завалами могут быть еще погибшие – фото
Атака на Харьков (Фото: ГСЧС)

На предприятии в Киевском районе Харькова, пострадавшем от атаки 7 июня, под завалами нашли второго погибшего. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В настоящее время спасатели пытаются деблокировать тело погибшего сотрудника из-под завалов. Тело первого погибшего, обнаруженное 10 июня, уже деблокировали.

Читайте также
Новые 1920-е, "кернесанс" и "Прочь от Москвы!": как живет Харьков в 30 км от России

По словам Терехова, под завалами могут находиться еще тела людей, погибших от обстрела Харькова в ночь на 7 июня. Поисковая операция продолжается.

Обстрел Харькова 7 июня: нашли второе тело, под завалами могут быть еще погибшие – фото
Фото: ДСНС
Обстрел Харькова 7 июня: нашли второе тело, под завалами могут быть еще погибшие – фото
Фото: ДСНС
  • В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив более 50 БпЛА для атаки, КАБы и ракету. Это привело к жертвам и десяткам пострадавших.
  • Тогда сообщалось, что на атакованном предприятии могут быть заблокированы шесть работников – с ними отсутствовала связь.
обстрелХарьковигорь терехов