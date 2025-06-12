В Харькове после российского удара 7 июня из-под завалов деблокировали пятое тело

Уже пятый день продолжаются спасательно-поисковые работы. Под завалами может быть еще один человек

Атака 7 июня (Фото: Telegram-канал Олега Синегубова)

В Харькове из-под завалов атакованного россиянами пять дней назад предприятия извлекли еще два тела погибших. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова", – написал он.

В это же утро было деблокировано тело четвертой жертвы российской атаки по этому предприятию.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.