В Харькове после российского удара 7 июня из-под завалов деблокировали пятое тело
Атака 7 июня (Фото: Telegram-канал Олега Синегубова)

В Харькове из-под завалов атакованного россиянами пять дней назад предприятия извлекли еще два тела погибших. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова", – написал он.

В это же утро было деблокировано тело четвертой жертвы российской атаки по этому предприятию.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

  • Речь идет об атаке в ночь на 7 июня. Тогда Россия применила по городу более 50 БпЛА, КАБ и ракету. Это привело к жертвам и десяткам пострадавших.
  • Тогда сообщалось, что под завалами могут находиться шесть человек. Впоследствии начали обнаруживать тела.
обстрелХарьков