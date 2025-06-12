В Харькове после российского удара 7 июня из-под завалов деблокировали пятое тело
В Харькове из-под завалов атакованного россиянами пять дней назад предприятия извлекли еще два тела погибших. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова", – написал он.
В это же утро было деблокировано тело четвертой жертвы российской атаки по этому предприятию.
Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
- Речь идет об атаке в ночь на 7 июня. Тогда Россия применила по городу более 50 БпЛА, КАБ и ракету. Это привело к жертвам и десяткам пострадавших.
- Тогда сообщалось, что под завалами могут находиться шесть человек. Впоследствии начали обнаруживать тела.