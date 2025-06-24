Російські війська атакували дронами Харків: виникла пожежа, троє людей постраждало

Внаслідок російської атаки по Харкову у ніч проти 24 червня пошкоджено три локації

Ілюстративне фото (Фото: ДСНС України)

У ніч проти 24 червня Росія атакувала безпілотниками Харків. На місці влучання по цивільному підприємству виникла пожежа, троє людей постраждало, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Про перший вибух у місті Терехов повідомив близько о 02:11. Пізніше він повідомив, що один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі.

"У найближчих будівлях вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", – писав Терехов.

Мер також повідомив про влучання у приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Після 03:00 ночі стало відомо про нові вибухи в Харкові.

Вже під ранок мер міста повідомив, що попередньо, росіяни випустили по місту вночі приблизно сім "шахедів". Один із дронів впав, не розірвавшись.

"Решта уразили три локації – дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському", – зазначив Терехов.

Також він повідомив про трьох постраждалих внаслідок атаки. В якому стані люди – мер не уточнив.