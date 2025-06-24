Російські війська атакували дронами Харків: виникла пожежа, троє людей постраждало
У ніч проти 24 червня Росія атакувала безпілотниками Харків. На місці влучання по цивільному підприємству виникла пожежа, троє людей постраждало, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Про перший вибух у місті Терехов повідомив близько о 02:11. Пізніше він повідомив, що один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі.
"У найближчих будівлях вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", – писав Терехов.
Мер також повідомив про влучання у приватний будинок. На місці влучання виникла пожежа. Після 03:00 ночі стало відомо про нові вибухи в Харкові.
Вже під ранок мер міста повідомив, що попередньо, росіяни випустили по місту вночі приблизно сім "шахедів". Один із дронів впав, не розірвавшись.
"Решта уразили три локації – дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському", – зазначив Терехов.
Також він повідомив про трьох постраждалих внаслідок атаки. В якому стані люди – мер не уточнив.
- Росія постійно атакує Харків. Один з наймасованіших ударів був у ніч проти 7 червня – Тоді Росія застосувала по місту понад 50 БпЛА, КАБи та ракету. Впродовж п'яти днів після атаки з-під завалів діставали тіла загиблих.