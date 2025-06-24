Россия ударила дронами по Сумской области – три человека погибли, среди них ребенок

Российские войска убили восьмилетнего мальчика во время атаки на Сумщину в ночь на 24 июня

Последствия атаки (Фото: t.me/dsns_telegram)

В ночь на 24 июня Россия атаковала дронами Верхнесыворотскую общину Сумской области, в результате атаки трое погибших. . Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По словам Григорова, массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар.

Позже он отметил, что около полуночи россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине ударными дронами.

В результате атаки погибли мужчина, женщина и восьмилетний мальчик. Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома.

"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон – навсегда", – сообщил глава ОВА.

Еще трое человек были извлечены из-под завалов. Один пострадавший – в тяжелом состоянии.

"Разрушены и повреждены дома. После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям предоставляется необходимая помощь", – добавил Григоров.

Последствия атаки (Фото: t.me/dsns_telegram)

Последствия атаки (Фото: t.me/dsns_telegram)

Вечером 20 июня кафиры ударили "Ланцетом" по жилому дому в Сумах – пострадала местная жительница, были повреждены.