Россияне ударили "Ланцетом" по дому в Сумах – есть пострадавшая

Повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах

Последствие удара РФ по Сумам 20 июня 2025 года (Фото: Telegram Олег Григоров)

Российские захватчики ударили дроном-камикадзе "Ланцет" по дому в Сумах – есть пострадавшая, сообщил исполняющий обязанности городского главы Артем Кобзарь.

"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина – ее сейчас на карете скорой помощи отвезли в больницу", – рассказал он.

Руководитель обладминистрации Олег Григоров сообщил, что в Сумах из-за атаки дрона повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах. По предварительным данным, речь идет об ударе "Ланцеты".

"Пострадала – 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила обломочные ранения, госпитализирована", – рассказал чиновник.

СПРАВКА. Заявленная дальность русских дронов "Ланцет" в зависимости от версии составляет 40-70 километров, масса боевой части – 1-3 килограмма. Заявленная дальность русских дронов "Ланцет" в зависимости от версии составляет 40-70 километров, масса боевой части – 1-3 килограмма.

Также вечером оккупанты атаковали Запорожский район – пострадала беременная женщина.

"С минно-взрывной травмой конечностей и живота пострадавшую сейчас доставляют в больницу. Ей оказывают всю необходимую помощь", – написал руководитель ОВА Иван Федоров.