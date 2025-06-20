Россияне ударили "Ланцетом" по дому в Сумах – есть пострадавшая
Российские захватчики ударили дроном-камикадзе "Ланцет" по дому в Сумах – есть пострадавшая, сообщил исполняющий обязанности городского главы Артем Кобзарь.
"Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина – ее сейчас на карете скорой помощи отвезли в больницу", – рассказал он.
Руководитель обладминистрации Олег Григоров сообщил, что в Сумах из-за атаки дрона повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных домах. По предварительным данным, речь идет об ударе "Ланцеты".
"Пострадала – 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила обломочные ранения, госпитализирована", – рассказал чиновник.
Также вечером оккупанты атаковали Запорожский район – пострадала беременная женщина.
"С минно-взрывной травмой конечностей и живота пострадавшую сейчас доставляют в больницу. Ей оказывают всю необходимую помощь", – написал руководитель ОВА Иван Федоров.
- В ночь на 20 июня оккупанты направили на украинские области 86 ударных дронов и имитаторов, есть попадание в восьми локациях.
- Харьков дважды находился под российским ударом. Известно о четырех пострадавших, есть повреждения.
- Также оккупанты били дронами по Одессе, в результате чего возникли пожары. Всего пострадали 13 человек, из них трое – спасатели. Известно повреждение инфраструктуры железнодорожного вокзала.