Россия ночью запустила по Украине 86 дронов: обезврежено 70 БпЛА, но есть попадания
В ночь на 20 июня оккупанты направили на украинские регионы 86 ударных дронов и имитаторов, есть попадания в восьми локациях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 23:00 19 июня россияне запустили 86 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск в России, а также Чауды во временно оккупированном Крыму.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 дронов на севере, востоке и юге страны. 34 – сбиты огневыми средствами поражения, 36 – локационно потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Зафиксировано попадание в восьми локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.
- Этой ночью Харьков дважды находился под российским ударом. Известно о четырех пострадавших, есть повреждения.
- Также оккупанты били дронами по Одессе, в результате чего возникли пожары. Всего пострадали 13 человек, из них трое – спасатели. Известно повреждение инфраструктуры железнодорожного вокзала.