Харьков дважды за ночь был под ударом России: есть прилеты в двух районах – фото, видео

В результате очередной атаки оккупантов на Харьков возникли пожары, повреждены дома и автомобили

Фото: ГСЧС

Россия дважды за ночь атаковала Харьков ударными беспилотниками, в результате чего повреждены гражданские объекты. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Прилет произошел в Основянском районе. Под ударом – частный сектор.

Повреждены пять частных домов и хозяйственное сооружение.

Первый удар был поздно вечером 19 июня – по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано восемь прилетов.

Из-за российской атаки загорелась крыша незаселенной новостройки. Также есть попадания во двор многоэтажки: выбиты стекла, изуродовано около 50 машин.

Известно о трех пострадавших – один травмированный и двое с острой реакцией на стресс. Среди пострадавших – девочки 12 и 17 лет.