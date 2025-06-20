Харьков дважды за ночь был под ударом России: есть прилеты в двух районах – фото, видео

Харьков дважды за ночь был под ударом России: есть прилеты в двух районах – фото, видеодополнено
Россия дважды за ночь атаковала Харьков ударными беспилотниками, в результате чего повреждены гражданские объекты. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Прилет произошел в Основянском районе. Под ударом – частный сектор.
Повреждены пять частных домов и хозяйственное сооружение.
Первый удар был поздно вечером 19 июня – по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано восемь прилетов.
Из-за российской атаки загорелась крыша незаселенной новостройки. Также есть попадания во двор многоэтажки: выбиты стекла, изуродовано около 50 машин.
Известно о трех пострадавших – один травмированный и двое с острой реакцией на стресс. Среди пострадавших – девочки 12 и 17 лет.
- Россия постоянно атакует Харьков. Один из самых массированных ударов был в ночь на 7 июня – тогда Россия применила по городу более 50 БпЛА, КАБы и ракету. В течение пяти дней после атаки из-под завалов извлекали тела погибших.