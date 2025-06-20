Харків двічі за ніч був під ударом Росії: є прильоти у двох районах – фото, відео

Внаслідок чергової атаки окупантів на Харків виникли пожежі, пошкоджено будинки і понівечено автівки

Фото: ДСНС

Росія двічі за ніч атакувала Харків ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено цивільні об'єкти. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом – приватний сектор.

Пошкоджено пʼять приватних будинків та господарчу споруду.

Перший удар був пізно ввечері 19 червня – по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано вісім прильотів.

Через російську атаку загорівся дах незаселеної новобудови. Також є влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибито шибки, понівечено близько 50 машин.

Відомо про трьох постраждалих – один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Серед постраждалих – дівчата 12 і 17 років.

ДОПОВНЕНО О 07:30. Вже четверо постраждалих, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Були займання на чотирьох локаціях. Горіли дах шестиповерхового недобудованого будинку, конструктивні елементи господарчої споруди, три ангари цивільного підприємства.