Харків двічі за ніч був під ударом Росії: є прильоти у двох районах – фото, відео

Харків двічі за ніч був під ударом Росії: є прильоти у двох районах – фото, відеодоповнено
Росія двічі за ніч атакувала Харків ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено цивільні об'єкти. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом – приватний сектор.
Пошкоджено пʼять приватних будинків та господарчу споруду.
Перший удар був пізно ввечері 19 червня – по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано вісім прильотів.
Через російську атаку загорівся дах незаселеної новобудови. Також є влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибито шибки, понівечено близько 50 машин.
Відомо про трьох постраждалих – один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Серед постраждалих – дівчата 12 і 17 років.
ДОПОВНЕНО О 07:30. Вже четверо постраждалих, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Були займання на чотирьох локаціях. Горіли дах шестиповерхового недобудованого будинку, конструктивні елементи господарчої споруди, три ангари цивільного підприємства.
- Росія постійно атакує Харків. Один з наймасованіших ударів був у ніч проти 7 червня – Тоді Росія застосувала по місту понад 50 БпЛА, КАБи та ракету. Впродовж п'яти днів після атаки з-під завалів діставали тіла загиблих.