Росія атакувала Харків дронами: є влучання, виникла пожежа

Один з прильотів стався біля багатоповерхівок

Атака дронами (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Ввечері 19 червня Росія атакувала Харків дронами. У двох районах були зафіксовані щонайменше три вибухи, повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, ворог вдарив по Київському та Шевченківському районах Харкова ударними дронами.

Терехов же зазначив, що всі вибухи були зафіксовані саме в Шевченківському районі. На місці одного з прильотів виникла пожежа.

"Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила", – повідомив міський голова.

Очільник ОВА зазначив, що станом на 23:41 викликів щодо постраждалих не надходило.

Згодом Терехов повідомив, що внаслідок удару в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому зафіксоване влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини.