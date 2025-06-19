Росія атакувала Харків дронами: є влучання, виникла пожежа
Ввечері 19 червня Росія атакувала Харків дронами. У двох районах були зафіксовані щонайменше три вибухи, повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За даними Синєгубова, ворог вдарив по Київському та Шевченківському районах Харкова ударними дронами.
Терехов же зазначив, що всі вибухи були зафіксовані саме в Шевченківському районі. На місці одного з прильотів виникла пожежа.
"Один з прильотів стався біля багатоповерхових житлових будинків, наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила", – повідомив міський голова.
Очільник ОВА зазначив, що станом на 23:41 викликів щодо постраждалих не надходило.
Згодом Терехов повідомив, що внаслідок удару в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому зафіксоване влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" на Харків, застосувавши понад 50 БпЛА для атаки, КАБи та ракету. Це призвело до жертв і десятків постраждалих. Пожежу на атакованому підприємстві вдалося загасити тільки через 12 днів.
- 11 червня Харків потерпав від російських дронів-камікадзе, було зафіксовано 11 влучань у трьох районах.