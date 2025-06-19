У Харкові через 12 днів загасили пожежу на атакованому Росією підприємстві
На цивільному підприємстві у Київському районі Харкова, що зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, остаточно загасили пожежу. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Роботи з гасіння тривали 12 днів.
За словами Терехова, на місці пожежі працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, була залучена комунальна техніка.
Також декілька днів тривала операція з пошуку людей під завалами атакованого підприємства, яка закінчилася раніше.
12 червня під уламками були знайдені останні тіла цивільних харків'ян, які вважалися зниклими безвісти.
Усього внаслідок російського удару 7 червня загинули шість працівників підприємства. За даними ДСНС, це три чоловіки та три жінки.
- У ніч проти 7 червня Росія здійснила "найпотужнішу атаку" на Харків, застосувавши понад 50 БпЛА для атаки, КАБи та ракету. Це призвело до жертв і десятків постраждалих.
- Тоді повідомлялося, що на атакованому підприємстві можуть бути заблоковані шестеро працівників – з ними був відсутній зв'язок.