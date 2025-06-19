У Харкові через 12 днів загасили пожежу на атакованому Росією підприємстві

Цивільне підприємство постраждало під час масованої комбінованої атаки 7 червня

Наслідки російської атаки у Харкові 7 червня (Фото: ДСНС)

На цивільному підприємстві у Київському районі Харкова, що зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, остаточно загасили пожежу. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Роботи з гасіння тривали 12 днів.

За словами Терехова, на місці пожежі працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, була залучена комунальна техніка.

Також декілька днів тривала операція з пошуку людей під завалами атакованого підприємства, яка закінчилася раніше.

12 червня під уламками були знайдені останні тіла цивільних харків'ян, які вважалися зниклими безвісти.

Усього внаслідок російського удару 7 червня загинули шість працівників підприємства. За даними ДСНС, це три чоловіки та три жінки.