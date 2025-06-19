В Харькове через 12 дней потушили пожар на атакованном Россией предприятии
На гражданском предприятии в Киевском районе Харькова, потерпевшем вражеский удар в ночь на 7 июня, окончательно потушили пожар. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Работы по тушению длились 12 дней.
По словам Терехова, на месте пожара работали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, была привлечена коммунальная техника.
Также несколько дней шла операция по поиску людей под завалами атакованного предприятия, которая закончилась ранее.
12 июня под обломками были найдены последние тела гражданских харьковчан, считавшихся пропавшими без вести.
Всего в результате российского удара 7 июня погибли шесть сотрудников предприятия. По данным ГСЧС, это три мужчины и три женщины.
- В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" по Харькову, применив более 50 БпЛА для атаки, КАБы и ракету. Это привело к жертвам и десяткам пострадавших.
- Тогда сообщалось, что на атакованном предприятии могут быть заблокированы шесть работников – с ними отсутствовала связь.