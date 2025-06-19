Россия атаковала Харьков дронами: есть попадания, возник пожар
Вечером 19 июня Россия атаковала Харьков дронами. В двух районах были зафиксированы по меньшей мере три взрыва, сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По данным Синегубова, враг ударил по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова ударными дронами.
Терехов отметил, что все взрывы были зафиксированы именно в Шевченковском районе. На месте одного из прилетов возник пожар.
"Один из прилетов произошел у многоэтажных жилых домов, последствия уточняются. О пострадавших информация пока не поступала", – сообщил мэр.
Глава ОВА отметил, что по состоянию на 23:41 вызовов по поводу пострадавших не поступало.
Впоследствии Терехов сообщил, что в результате удара в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом зафиксировано попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, изуродованы машины.
- В ночь на 7 июня Россия совершила "самую мощную атаку" на Харьков, применив более 50 БпЛА для атаки, КАБы и ракету. Это привело к жертвам и десяткам пострадавших. Пожар на атакуемом предприятии удалось потушить только 12 дней спустя.
- 11 июня Харьков страдал от российских дронов-камикадзе, было зафиксировано 11 попаданий в трех районах.