Росія вночі запустила по Україні 86 дронів: знешкоджено 70 БпЛА, але є влучання

Від російських дронів у ніч проти 20 червня потерпали Харків та Одеса

Наслідки атаки у Харкові (Фото: ДСНС)

У ніч проти 20 червня окупанти спрямували на українські регіони 86 ударних дронів та імітаторів, є влучання у восьми локаціях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 23:00 19 червня росіяни запустили 86 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 дронів на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені або пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання у восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) в 11 локаціях.