Росія вночі запустила по Україні 86 дронів: знешкоджено 70 БпЛА, але є влучання
У ніч проти 20 червня окупанти спрямували на українські регіони 86 ударних дронів та імітаторів, є влучання у восьми локаціях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 23:00 19 червня росіяни запустили 86 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також Чауди в тимчасово окупованому Криму.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 дронів на півночі, сході та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 36 – локаційно втрачені або пригнічені засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовано влучання у восьми локаціях, а також падіння збитих (уламки) в 11 локаціях.
- Цієї ночі Харків двічі був під російським ударом. Відомо про чотирьох постраждалих, є пошкодження.
- Також окупанти били дронами по Одесі, у результаті чого виникли пожежі. Всього постраждало 13 осіб, з них троє – рятувальники. Відомо про пошкодження інфраструктури залізничного вокзалу.