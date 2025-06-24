Росія вдарила дронами по Сумщині – троє людей загинуло, серед них дитина

Російські війська вбили восьмирічного хлопчика під час атаки на Сумщину у ніч проти 24 червня

Наслідки атаки (Фото: t.me/dsns_telegram)

У ніч проти 24 червня Росія атакувала дронами Верхньосироватську громаду Сумської області, внаслідок атаки троє загиблих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За словами Григорова, масований удар росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа.

Пізніше він зазначив, що близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними дронами.

Внаслідок атаки загинули чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Тіло дитини дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

"Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон – назавжди", – повідомив голова ОВА.

Ще трьох людей витягли з-під завалів. Один постраждалий – у тяжкому стані. Усіх госпіталізували.

"Зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога", – додав Григоров.

Наслідки атаки (Фото: t.me/dsns_telegram)

Наслідки атаки (Фото: t.me/dsns_telegram)

Ввечері 20 червня окупанти вдарили "Ланцетом" по житловому будинку у Сумах – постраждала місцева жителька, були пошкодження.