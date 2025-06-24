Росія вночі атакувала Україну майже сотнею дронів. Скільки збила ППО
У ніч проти 24 червня Росія атакувала Україну 97 ударними дронами. Знешкодити протиповітряній обороні вдалося 78 безпілотників, повідомили в Повітряних силах.
З 22:00 23 червня противник атакував 97 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – що в Росії, Чауда – ТОТ Криму.
Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 дронів (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у шести локаціях.
- У ніч проти 24 червня Росія атакувала дронами Сумську область, внаслідок атаки – троє загиблих, серед них дитина.
- Також російські війська у ніч проти 24 червня атакували безпілотниками Харків. На місці влучання по цивільному підприємству виникла пожежа, троє людей постраждало.
- Вночі 23 червня окупанти вдарили по столиці ракетами та дронами. У Києві були наслідки в кількох районах, також під атакою була і Київська область.