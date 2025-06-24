Росія вночі атакувала Україну майже сотнею дронів. Скільки збила ППО

Внаслідок російської атаки на Україну у ніч проти 24 червня зафіксовано влучання дронів у шести локаціях

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч проти 24 червня Росія атакувала Україну 97 ударними дронами. Знешкодити протиповітряній обороні вдалося 78 безпілотників, повідомили в Повітряних силах.

З 22:00 23 червня противник атакував 97 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – що в Росії, Чауда – ТОТ Криму.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 дронів (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у шести локаціях.