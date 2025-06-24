В Днепропетровской области до 11 человек увеличилось количество погибших из-за российского удара баллистикой, более 160 человек пострадали. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"В Днепровской области оказывают помощь всем, кто пострадал от удара российской баллистики. По состоянию на данный момент известно о более 160 раненых. К сожалению, 11 человек погибли. Продолжается разбор завалов, поэтому количество погибших может, к сожалению, увеличиться. Мои соболезнования всем родным и близким", – написал глава государства.

Он напомнил, что из-за этого удара повреждены многие объекты гражданской инфраструктуры: дома, школы, даже пассажирский поезд.

В последнем находилось более 500 пассажиров, разбито пять вагонов, но обошлось без жертв, отметил президент.

"Россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное усиление санкций против России", – отметил Зеленский.