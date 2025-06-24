Россия цинично обвинила украинскую ПВО в повреждении поезда после своего удара по Днепру
Российская пропаганда распространила информацию о том, что якобы пассажирский поезд №52 Одесса – Запорожье пострадал в результате работы украинской противовоздушной обороны. Однако это является фейком, сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Как подтвердили в "Укрзалізниці" поезд №52 Одесса – Запорожье получил повреждения в результате террористического удара россиян по Днепропетровской области.
"Враг традиционно пытается переложить ответственность за собственные преступления на Украину, оправдывая удары по гражданским объектам", – отметили в ЦПД.
- 24 июня Россия ударила по Днепру и области. В настоящее время известно о семи погибших и около 70 пострадавших в Днепре, также есть повреждения гражданских объектов. В Самаре погибли два человека.
- В ночь на 24 июня Россия атаковала дронами Сумскую область, в результате атаки – трое погибших, среди них ребенок.