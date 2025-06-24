Россия цинично обвинила украинскую ПВО в повреждении поезда после своего удара по Днепру
Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Российская пропаганда распространила информацию о том, что якобы пассажирский поезд №52 Одесса – Запорожье пострадал в результате работы украинской противовоздушной обороны. Однако это является фейком, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как подтвердили в "Укрзалізниці" поезд №52 Одесса – Запорожье получил повреждения в результате террористического удара россиян по Днепропетровской области.

"Враг традиционно пытается переложить ответственность за собственные преступления на Украину, оправдывая удары по гражданским объектам", – отметили в ЦПД.

Ілюстрація ЦПД
Иллюстрация ЦПИ
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