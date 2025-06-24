Россия цинично обвинила украинскую ПВО в повреждении поезда после своего удара по Днепру

Российская армия 24 июня ударила по Днепру и области, в результате чего задело поезд Одесса – Запорожье

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Российская пропаганда распространила информацию о том, что якобы пассажирский поезд №52 Одесса – Запорожье пострадал в результате работы украинской противовоздушной обороны. Однако это является фейком, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как подтвердили в "Укрзалізниці" поезд №52 Одесса – Запорожье получил повреждения в результате террористического удара россиян по Днепропетровской области.

"Враг традиционно пытается переложить ответственность за собственные преступления на Украину, оправдывая удары по гражданским объектам", – отметили в ЦПД.

Иллюстрация ЦПИ