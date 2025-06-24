Росія цинічно звинуватила українську ППО в пошкодженні потягу після свого удару по Дніпру
Російська пропаганда поширила інформацію про те, що нібито пасажирський поїзд №52 Одеса – Запоріжжя постраждав унаслідок роботи української протиповітряної оборони. Проте це є фейком, повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Як підтвердили в "Укрзалізниці", поїзд №52 Одеса – Запоріжжя зазнав пошкоджень внаслідок терористичного удару росіян по Дніпропетровщині.
"Ворог традиційно намагається перекласти відповідальність за власні злочини на Україну, виправдовуючи удари по цивільних обʼєктах", – зазначили в ЦПД.
- 24 червня Росія вдарила по Дніпру та області. Наразі відомо про сім загиблих та близько 70 постраждалих у Дніпрі, також є пошкодження цивільних об'єктів. У Самарі загинуло двоє людей.
- У ніч проти 24 червня Росія атакувала дронами Сумську область, внаслідок атаки – троє загиблих, серед них дитина.