Росія цинічно звинуватила українську ППО в пошкодженні потягу після свого удару по Дніпру

Російська армія 24 червня вдарила по Дніпру та області, внаслідок чого зачепило поїзд Одеса – Запоріжжя

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Російська пропаганда поширила інформацію про те, що нібито пасажирський поїзд №52 Одеса – Запоріжжя постраждав унаслідок роботи української протиповітряної оборони. Проте це є фейком, повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Як підтвердили в "Укрзалізниці", поїзд №52 Одеса – Запоріжжя зазнав пошкоджень внаслідок терористичного удару росіян по Дніпропетровщині.

"Ворог традиційно намагається перекласти відповідальність за власні злочини на Україну, виправдовуючи удари по цивільних обʼєктах", – зазначили в ЦПД.

Ілюстрація ЦПД