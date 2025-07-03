Росія вдарила по Полтаві: загорівся ТЦК та будинок, є загиблі й поранені цивільні

Через дронову атаку Росії по місту загинуло двоє людей, відомо про 11 постраждалих

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вранці в четвер, 3 липня, росіяни завдали ударів по Полтаві, унаслідок чого є загиблі та поранені, почалася пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України.

Окупанти вдарили по місту близько 09:00. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного будинку.

Є загиблі та поранені, зокрема з-поміж цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково.

О 08:49 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів у напрямку Полтави з півночі та заходу.

Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова заявила, що місто перебувало під масованою атакою російських безпілотників. Усі профільні служби залучено.

Згодом Полтавська обласна військова адміністрація повідомила, що через атаку РФ загинуло двоє людей, 11 – поранено. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці розгорнуто штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій.

30 червня росіяни поцілили поруч із будівлею одного з районних ТЦК та СП у Кривому Розі. Поранень дістали три людини.