В Харькове дроны попали в здание ТЦК, в Запорожье – рядом: есть раненые военные

В Харькове дроны попали непосредственно в здание военкомата

ТЦК (Фото: sud.ua)

В результате вражеской атаки дронов 7 июля по Харькову и Запорожью пострадали территориальные центры комплектации и социальной поддержки, есть раненые военнослужащие. Об этом сообщили в Сухопутных войсках.

В Харьковском территориальном центре комплектации и социальной поддержки враг нанес удары дронами непосредственно по зданию и прилегающей территории. Известно о трех раненых военнослужащих.

В Запорожье вражеские дроны атаковали территорию вблизи областного ТЦК. Один военнослужащий получил ранения.

В Сухопутных войсках отметили, что на месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.