В Харькове дроны попали в здание ТЦК, в Запорожье – рядом: есть раненые военные
В результате вражеской атаки дронов 7 июля по Харькову и Запорожью пострадали территориальные центры комплектации и социальной поддержки, есть раненые военнослужащие. Об этом сообщили в Сухопутных войсках.
В Харьковском территориальном центре комплектации и социальной поддержки враг нанес удары дронами непосредственно по зданию и прилегающей территории. Известно о трех раненых военнослужащих.
В Запорожье вражеские дроны атаковали территорию вблизи областного ТЦК. Один военнослужащий получил ранения.
В Сухопутных войсках отметили, что на месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
- Харьков подвергся двум атакам утром 7 июля. Первая атака произошла в 05:20 – Россия нанесла удар беспилотниками по Шевченковскому и Слободскому районам. Среди 29 пострадавших – трое детей в возрасте 3, 7 и 11 лет. В общежитии возник пожар, повреждены дома и автомобили.
- Второй раз враг нанес удар дронами в 10:22 по Холодногорскому району. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, транспортная инфраструктура. Число раненых увеличилось до 11 человек.
- По Запорожье попали три "шахеда". Известно о минимум 11 пострадавших, есть попадание в здание университета Запорожская политехника. Повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома, нежилые здания.