Росія атакувала Луцьк та Київщину ракетами і дронами: виникли пожежі, є поранена
У ніч проти 9 липня Росія атакувала Київську область і Луцьк. Ворог застосував дрони та ракети, є інформація про постраждалу, повідомили голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник і міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Ворог атакував Київську область дронами після опівночі, працювала протиповітряна оборона. В Броварському районі поранено жінку 1980 року народження, попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини. Її госпіталізували до лікарні.
Станом на 01:40 ворог продовжував масовану атаку БпЛА на Київську область.
У Києві також працювала ППО, повідомляв мер міста Віталій Кличко. Після опівночі над столицею були помічені дрони, про наслідки атаки інформації наразі немає.
Дрони над Луцьком помітили о 02:22, а близько 03:00 Поліщук повідомив про ймовірний запуск ракети "Кинджал". О 03:38, 04:37 та 04:43 повідомляв ще про ймовірні запуски ракет і серії дронів. Умісті працювала ППО.
Внаслідок атаки в Луцьку виникла пожежа та пошкоджені гаражі в одному з гаражних кооперативів, сталася пожежа і на території одного з підприємств. Решту пошкоджень ще зʼясовують.
"Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БпЛА та ракет на наше місто та громаду", – зазначив мер.
Станом на ранок інформація про загиблих у місті не надходила.
- 7 липня Росія двічі за ранок атакувала Харків. Під час першої атаки постраждали 29 осіб, зокрема троє дітей. А внаслідок другої – 34 людини поранені та одна загибла, серед постраждалих четверо дітей.
- Того дня Росія вдарила по Україні чотирма ракетами С-300/400 та 101 дроном. Вдалося збити 58 БпЛА, а 17 були локаційно втрачені.