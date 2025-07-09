Росія атакувала Луцьк та Київщину ракетами і дронами: виникли пожежі, є поранена

ППО (Ілюстративне фото: 22 ОМБр)

У ніч проти 9 липня Росія атакувала Київську область і Луцьк. Ворог застосував дрони та ракети, є інформація про постраждалу, повідомили голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник і міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Ворог атакував Київську область дронами після опівночі, працювала протиповітряна оборона. В Броварському районі поранено жінку 1980 року народження, попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини. Її госпіталізували до лікарні.

Станом на 01:40 ворог продовжував масовану атаку БпЛА на Київську область.

У Києві також працювала ППО, повідомляв мер міста Віталій Кличко. Після опівночі над столицею були помічені дрони, про наслідки атаки інформації наразі немає.

Дрони над Луцьком помітили о 02:22, а близько 03:00 Поліщук повідомив про ймовірний запуск ракети "Кинджал". О 03:38, 04:37 та 04:43 повідомляв ще про ймовірні запуски ракет і серії дронів. Умісті працювала ППО.

Внаслідок атаки в Луцьку виникла пожежа та пошкоджені гаражі в одному з гаражних кооперативів, сталася пожежа і на території одного з підприємств. Решту пошкоджень ще зʼясовують.

"Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БпЛА та ракет на наше місто та громаду", – зазначив мер.

Станом на ранок інформація про загиблих у місті не надходила.