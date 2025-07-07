Росія вдарила по Україні ракетами С-300/400 та понад сотнею дронів: ППО збила більшість

Ворожі дрони влучили на 10 локаціях в різних регіонах України

Наслідки атаки на Харків (Фото: t.me/synegubov)

У ніч проти 7 липня Росія атакувала Україну ракетами та дронами, силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 75 ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили.

Ворог запустив чотири зенітні керовані ракети С-300/400 з Курської області та 101 дрон з напрямків міст Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 09:30 знешкоджено 75 дронів на півночі, сході та півдні країни. З них 58 збиті, а 17 – локаційно втрачено/подавлено засобами радіолокаційної боротьби.

Зафіксовано влучання ударних дронів росіян у 10 локаціях, а також падіння збитих – на семи локаціях.

Зокрема, вночі ворог атакував Київ. Уламки дронів упали в трьох районах столиці, пошкоджена тепломагістраль. Через це близько 500 будівель залишилися без гарячого водопостачання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Під ранок Росія вдарила "шахедами" по Харкову. Серед 27 постраждалих три дитини віком три, сім і 11 років. Виникла пожежа у гуртожитку, пошкоджені два багатоповерхові будинки, два автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

В Одесі внаслідок атаки загинув чоловік – він був охоронцем у новобудові. У приміщенні для охорони виникла пожежа, і людину не вдалося врятувати.

Фото: ДСНС

Також Росія вдарила по Нікопольській громаді, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік, пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія – вогонь рятувальники загасили.

У Синельниківському районі через атаку дронів постраждали троє людей – жінка і два чоловіки. Виникла пожежа у двох приватних будинках та їдальні – її приборкали. Понівечене сільськогосподарське підприємство.

У Чугуївському районі Харківської області відомо про удар балістичною ракетою по території Малинівської громади. За даними ОВА, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих не надходила.