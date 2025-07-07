Росія вдарила по Україні ракетами С-300/400 та понад сотнею дронів: ППО збила більшість
У ніч проти 7 липня Росія атакувала Україну ракетами та дронами, силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 75 ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили.
Ворог запустив чотири зенітні керовані ракети С-300/400 з Курської області та 101 дрон з напрямків міст Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Станом на 09:30 знешкоджено 75 дронів на півночі, сході та півдні країни. З них 58 збиті, а 17 – локаційно втрачено/подавлено засобами радіолокаційної боротьби.
Зафіксовано влучання ударних дронів росіян у 10 локаціях, а також падіння збитих – на семи локаціях.
Зокрема, вночі ворог атакував Київ. Уламки дронів упали в трьох районах столиці, пошкоджена тепломагістраль. Через це близько 500 будівель залишилися без гарячого водопостачання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Під ранок Росія вдарила "шахедами" по Харкову. Серед 27 постраждалих три дитини віком три, сім і 11 років. Виникла пожежа у гуртожитку, пошкоджені два багатоповерхові будинки, два автомобілі, кафе, магазин, дитсадок, гараж.
В Одесі внаслідок атаки загинув чоловік – він був охоронцем у новобудові. У приміщенні для охорони виникла пожежа, і людину не вдалося врятувати.
Також Росія вдарила по Нікопольській громаді, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік, пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія – вогонь рятувальники загасили.
У Синельниківському районі через атаку дронів постраждали троє людей – жінка і два чоловіки. Виникла пожежа у двох приватних будинках та їдальні – її приборкали. Понівечене сільськогосподарське підприємство.
У Чугуївському районі Харківської області відомо про удар балістичною ракетою по території Малинівської громади. За даними ОВА, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих не надходила.
- Червневий удар Росії по Запоріжжю із РСЗВ був першим щонайменше за півтора року. Про це LIGA.net повідомили в Нацполіції.