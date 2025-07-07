Россия ударила по Украине ракетами С-300/400 и более сотней дронов: ПВО сбила большинство

Вражеские дроны попали по 10 целям в разных регионах Украины

Последствия атаки на Харьков (Фото: t.me/synegubov)

В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину ракетами и дронами, силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 75 вражеских целей Об этом сообщили Воздушные силы.

Враг запустил четыре зенитные управляемые ракеты С-300/400 из Курской области и 101 беспилотник с направлений городов Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 09:30 обезврежено 75 дронов на севере, востоке и юге страны. Из них 58 сбиты, а 17 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксированы попадания российских ударных дронов в 10 локациях, а также падение сбитых дронов в семи локациях.

В частности, ночью враг атаковал Киев. Обломки дронов упали в трёх районах столицы, повреждена теплотрасса. Из-за этого около 500 зданий остались без горячего водоснабжения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Утром Россия ударила "шахедами" по Харькову. Среди 27 пострадавших трое детей в возрасте трех, семи и 11 лет. В общежитии произошел пожар, повреждены два многоэтажных дома, два автомобиля, кафе, магазин, детский сад, гараж.

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

В Одессе в результате атаки погиб мужчина – он был охранником в новостройке. В помещении охраны возник пожар, и человека не удалось спасти.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Также Россия нанесла удар по Никопольской общине, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Пострадали 66-летняя женщина и 73-летний мужчина, повреждены два частных дома и хозяйственное здание. Загорелась гимназия – пожар спасатели потушили.

В Синельниковском районе в результате атаки дронов пострадали три человека – женщина и два мужчины. Возник пожар в двух частных домах и столовой – его потушили. Повреждено сельскохозяйственное предприятие.

В Чугуевском районе Харьковской области зафиксирован удар баллистической ракетой по территории Малиновской общины. По данным областной военной администрации, повреждена гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших не поступала.