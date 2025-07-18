Росія атакувала "шахедами" передмістя Запоріжжя і вгатила по Чугуєву: є поранені

Росія атакувала "шахедами" передмістя Запоріжжя і вгатила по Чугуєву: є пораненідоповнено
У ніч проти 18 липня росіяни атакували щонайменше дев’ятьма "шахедами" Запорізький район, внаслідок чого є пошкодження, руйнування і поранений. Рано-вранці була також атака на Чугуїв Харківської області.
Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок атаки на передмістя Запоріжжя виникли пожежі, зруйновано нежитлові будівлі.
Дістав поранень 79-річний чоловік.
Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, близько 04:40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів міста.
Чотири людини отримали порання. Пошкоджено житлові будинки, дільницю сімейного лікаря та заклад освіти.
ДОПОВНЕНО О 09:05. Також вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області – Вербківській і Богданівській громадах), повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє – 38 і 40 років – постраждали.
Понівечене транспортне підприємство, виникла пожежа.
Під ударом була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби.
Повітряні сили повідомили, що загалом РФ атакувала 35 дронами, 29 із яких – "шахеди".
Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.
На півночі і сході збито 11 БпЛА, ще шість – локаційно втрачено.
Зафіксовано влучання 18 БпЛА у п’яти локаціях, падіння уламків – на двох локаціях.
- Росія щоночі б'є по Україні безпілотниками. Минулої ночі, проти 17 липня, основним напрямком удару була Дніпропетровська область, зокрема Дніпро. Там внаслідок атаки загинула людина, ще п'ять – постраждали.
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