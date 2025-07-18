Росія атакувала "шахедами" передмістя Запоріжжя і вгатила по Чугуєву: є поранені

У Запорізькому районі через російські удари виникли пожежі. У Чугуєві пошкоджено будинки, заклад освіти, дільницю сімейного лікаря

"Шахед" (Фото: Aleksandr Gusev / Pacific-Press picture alliance)

У ніч проти 18 липня росіяни атакували щонайменше дев’ятьма "шахедами" Запорізький район, внаслідок чого є пошкодження, руйнування і поранений. Рано-вранці була також атака на Чугуїв Харківської області.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок атаки на передмістя Запоріжжя виникли пожежі, зруйновано нежитлові будівлі.

Дістав поранень 79-річний чоловік.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, близько 04:40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів міста.

Чотири людини отримали порання. Пошкоджено житлові будинки, дільницю сімейного лікаря та заклад освіти.

ДОПОВНЕНО О 09:05. Також вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області – Вербківській і Богданівській громадах), повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє – 38 і 40 років – постраждали.

Понівечене транспортне підприємство, виникла пожежа.

Під ударом була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби.

Повітряні сили повідомили, що загалом РФ атакувала 35 дронами, 29 із яких – "шахеди".

Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.

На півночі і сході збито 11 БпЛА, ще шість – локаційно втрачено.

Зафіксовано влучання 18 БпЛА у п’яти локаціях, падіння уламків – на двох локаціях.