Россия атаковала "шахедами" пригород Запорожья и ударила по Чугуеву: есть раненые

В Запорожском районе из-за российских ударов возникли пожары. В Чугуеве повреждены дома, учебное заведение, участок семейного врача

"Шахед" (Фото: Aleksandr Gusev / Pacific-Press picture alliance)

В ночь на 18 июля россияне атаковали по меньшей мере девятью "шахедами" Запорожский район, в результате чего есть повреждения, разрушения и раненый. Рано утром была также атака на Чугуев Харьковской области.

Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, в результате атаки на пригород Запорожья возникли пожары, разрушены нежилые здания.

Получил ранения 79-летний мужчина.

Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, около 04:40 враг нанес удар по одному из жилых микрорайонов города.

Четыре человека получили ранения. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.