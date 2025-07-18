Россия атаковала "шахедами" пригород Запорожья и ударила по Чугуеву: есть раненые
В ночь на 18 июля россияне атаковали по меньшей мере девятью "шахедами" Запорожский район, в результате чего есть повреждения, разрушения и раненый. Рано утром была также атака на Чугуев Харьковской области.
Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, в результате атаки на пригород Запорожья возникли пожары, разрушены нежилые здания.
Получил ранения 79-летний мужчина.
Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, около 04:40 враг нанес удар по одному из жилых микрорайонов города.
Четыре человека получили ранения. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.
- Россия каждую ночь бьет по Украине беспилотниками. Прошлой ночью, на 17 июля, основным направлением удара была Днепропетровская область, в частности Днепр. Там в результате атаки погиб человек, еще пять – пострадали.
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