Россия говорит – "взяла" Каменское, откуда можно бить по Запорожью. ВСУ опровергли

Украинские силы уничтожают те малые группы россиян, которые заходят в Каменское. О потере населенного пункта говорить рано, отметили в ВСУ

РСЗО оккупантов в Украине (Фото: EPA)

Российские малые штурмовые группы периодически заходят в село Каменское Васильковского района Запорожской области, однако уничтожаются украинской артиллерией и дронами. Об этом LIGA.net рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, комментируя сообщение Минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта.

По словам Волошина, в Каменском россияне уничтожили "фактически все, что можно", поэтому сейчас там нет мест, где можно было бы удержаться – ни российским силам, ни украинским. Именно поэтому подразделениям Вооруженных Сил Украины пришлось отойти на фланги, в сторону села.

"Россияне не могут зайти в это село и удержаться. Там нет ни одного уцелевшего дома, ни одной уцелевшей стены, никаких укреплений, никаких укрытий", – подчеркнул спикер ВСУ.

Он отметил, что когда россияне заходят в село – украинские войска уничтожают их.

"Поэтому говорить, что они захватили что-то, это пока очень поспешно. Они заходят иногда малыми группами пехоты, просачиваются один-два человека. Однако задержаться в этом селе, удержать какую-то позицию, что-то строить они не могут, потому что мы тоже их лупим и лупим – и артиллерией, и дронами", – пояснил Волошин.

Он подтвердил: если будет оккупация Каменского и если на этот плацдарм разместить дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня, то ими можно будет "достать" до областного центра – есть угроза южным и восточным окраинам Запорожья.

Но для этого россияне должны не только закрепиться в Каменском, но и продвинуться дальше, так как на передовую артиллерию не стягивают.

Каменское – важный плацдарм, потому что есть риск артиллерийских ударов оттуда по Степногорску, а также оттуда можно держать под огневым контролем логистические пути, которые идут к Орехову.

Волошин отметил, что украинские силы удерживали этот плацдарм, пока это было возможно, но сейчас там просто негде держаться. ВСУ ведут маневренную оборону.

"Мы, например, отошли, они зашли туда, мы их уничтожили, они там не могут закрепиться. Это маневренная оборона, маневр огнем, маневр подразделением", – объяснил он.

Аналитическое сообщество DeepState пока тоже не фиксирует полной оккупации Каменского – населенный пункт обозначен как частично захваченный, а частично там – "серая зона".

От села до южных и восточных окраин Запорожья – около 28 км.

Карта DeepState

Карта DeepState