Против Украины воюют уже более 700 000 россиян. Группировка увеличилась

Кроме сотен тысяч военных, государство-агрессор привлекает десятки тысяч росгвардейцев для задач на приграничных и временно оккупированных территориях

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

На начало июля 2025 года к ведению боевых действий против Украины Россия привлекла 700 000 военных, сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос LIGA.net. По сравнению с маем группировка увеличилась на 60 000 человек, а с ноябрем 2024-го – на 120 000 человек.

"По состоянию на начало июля к ведению боевых действий против Украины Россия привлекает наземную группировку Вооруженных сил численностью более 700 000 человек", — заявили в СВР.

Кроме этого, по информации внешней разведки, для выполнения задач на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей привлекаются подразделения Росгвардии общей численностью до 35 000 человек.

По состоянию на середину мая 2025-го Россия привлекла к войне против Украины 640 000 военных, сообщал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

За несколько месяцев до этого, в марте, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий говорил, что Россия привлекла против Украины более 620 000 военных.

Еще раньше – в ноябре 2024 года – группировка оккупантов насчитывала 580 000 человек.