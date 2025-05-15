Сырский: Против Украины воюет группировка в 640 000 российских военных

По словам главкома, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Россия привлекла к войне против Украины до 640 000 военных. Об этом на заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, он вкратце доложил союзникам об оперативной обстановке на фронте. В настоящее время боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км.

Сырский подчеркнул, что, несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя.

"Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 000 человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонную операцию, нанося врагу значительные потери", – сообщил главком.

В марте 2025 года представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что Россия задействовала против Украины более 620 000 военных. А перед этим, в ноябре 2024 года, сообщалось, что группировка оккупантов насчитывает 580 000.