Сырский: С начала мая на фронте зафиксировано 1300 боевых столкновений
За семь дней мая на фронте уже произошло 1300 боевых столкновений. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
Он отметил, что украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Больше всего атак произошло на Покровском направлении – 77.
Также россияне нанесли четыре ракетных удара и 96 авиаударов, в частности были сброшены 187 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг произвел более 6400 обстрелов, из которых 109 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для ударов 3267 дронов-камикадзе.
- 1 мая Сырский рассказал, что Силы обороны за месяц восстановили 115 позиций благодаря тактике активной обороны.
- В апреле Силы обороны поразили и уничтожили 83 000 российских целей дронами.
- 4 мая сообщалось, что путинское "перемирие" на Пасху не уменьшило количество боев в апреле – их даже стало больше.
- 5 мая Сырский сообщил, что Курская операция продолжается и достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.