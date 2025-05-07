Сырский: С начала мая на фронте зафиксировано 1300 боевых столкновений

Только за минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

За семь дней мая на фронте уже произошло 1300 боевых столкновений. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Он отметил, что украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Больше всего атак произошло на Покровском направлении – 77.

Также россияне нанесли четыре ракетных удара и 96 авиаударов, в частности были сброшены 187 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг произвел более 6400 обстрелов, из которых 109 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для ударов 3267 дронов-камикадзе.