Сирський: З початку травня на фронті зафіксовано 1300 боєзіткнень
За сім днів травня на фронті вже відбулося 1300 бойових зіткнень. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Він зазначив, що українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 77.
Також росіяни завдали чотирьох ракетних ударів та 96 авіаударів, зокрема було скинуто 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог здійснив понад 6400 обстрілів, з яких 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе.
- 1 травня Сирський розповів, що Сили оборони протягом місяця відновили 115 позицій завдяки тактиці активної оборони.
- У квітні Сили оборони уразили та знищили 83 000 російських цілей дронами.
- 4 травня повідомлялося, що путінське "перемир'я" на Великдень не зменшило кількість боїв у квітні – їх навіть побільшало.
- 5 травня Сирський повідомив, що Курська операція триває та досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.