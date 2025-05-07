Сирський: З початку травня на фронті зафіксовано 1300 боєзіткнень

Лише за минулу добу на фронті сталося 171 бойове зіткнення

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

За сім днів травня на фронті вже відбулося 1300 бойових зіткнень. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 77.

Також росіяни завдали чотирьох ракетних ударів та 96 авіаударів, зокрема було скинуто 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворог здійснив понад 6400 обстрілів, з яких 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе.